Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kırgızistan’da 11 Nisan’da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Referandum ve yerel seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kırgız halkı için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı: “Kırgızistan’da referandum ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanması memnuniyet verici”
12.04.2021 - 21:05 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan’da 11 Nisan’da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
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