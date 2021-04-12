Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kırgızistan’da 11 Nisan’da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu ve yerel seçimlerin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Referandum ve yerel seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kırgız halkı için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.