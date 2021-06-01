Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla 'kademeli normalleşme' sürecine geçildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile birlikte normalleşme takviminin detaylarını açıkladı.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 YAŞ ÜZERİNE KISITLAMA VAR MI?

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise, pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

65 yaş ve üzeri bütün vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklar. (Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır)

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Toplu taşıma ile yapılacak şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.

Zorunlu hal sayılacak durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

YEME-İÇME YERLERİNDE 60 SANTİMETRELİK MESAFE KURALI

Yeme-içme yerlerinde, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılacak.

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterilebilecek.

KAHVEHANELERE OYUN YASAĞI

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olamayacak.

Sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.

Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.

MARKETLERDE BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞINA YASAK

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Pazaryerleri, pazar günleri hariç 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

NİKAH TÖRENLERİNE DÜZENLEME

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek.

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