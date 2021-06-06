Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi'nde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada,"(Müsilaj) Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız." dedi.

"MARMARA'MIZI KORUYACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajla mücadele ile ilgili, "İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız." açıklamasında bulundu.

Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atmak istediklerini belirten Kurum, "Hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"91 FARKLI NOKTADAN NUMUNE ALINDI"

91 ayrı noktadan numuneler alındığını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bilim-2 Araştırma Gemisi her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

CADDEBOSTAN'DA MÜSİLAJ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı.

Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlik ile ilgili, "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

MÜSİLAJ NEDİR?

Suda fitoplankton olarak adlandırılan mikro alglerin, aşırı çoğalması sonucu oluşan yapışkan salgıya müsilaj deniliyor. Deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaj, suyun üzerinde veya dibinde beyaz veya sarı renkte çamur gibi bir yapı oluşturuyor. Müsilaj oluşumu, denizdeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığındaki artışa bağlanıyor.

Mavi bayraklı plajda salya istilası Marmara’yı bitiren müsilaj, Kocaeli’nin doğa harikası plajlarını da öldürdü. Karamürsel’in tek mavi bayraklı plajı olan Altın Kemer Plajı, yapışkan beyaz deniz salyalarına teslim olmuş vaziyette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Deniz salyası kabusu sürüyor Denizdeki canlı çeşitliliği için büyük tehlike oluşturan deniz salyaları Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.