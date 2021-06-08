Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Terörü kaynağında ‘ara, bul, yok et’ stratejisi izleyen Türkiye; son dönemde, PKK’nın ‘kalesi’ olarak nitelendirilen Sincar, Kandil ve Mahmur’da İHA ve SİHA’ların da kullanıldığı operasyonlarda örgütün sözde üst düzey isimlerini tek tek etkisiz hâle getiriyor. Şubat ayında Sincar'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla yakalanmış, mart ayında ise MİT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği nokta operasyonda PKK’nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirilmişti. Yine, geçtiğimiz ay PKK’nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist ölü ele geçirilmişti. Son olarak terör örgütünün sözde Mahmur sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, MİT tarafından etkisiz hâle getirildi.

"SINIRÖTESİ OPERASYONLARIMIZ İSTİHBARAT AĞIMIZI GELİŞTİRDİ"

TSK’nın ve MİT’in yurt dışındaki başarılı operasyonlarını değerlendiren Savunma ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık “Bir terör örgütünün etkisiz kılınabilmesi için önce lider kadrosunun ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi. Işık “Türkiye’nin Irak’ta yapmış olduğu Pençe harekâtları ile beraber Kuzey Irak’a yerleşmemiz ve aynı zamanda Suriye'de bulunmamız oralarda istihbarat faaliyetlerimizi geliştirdi ve bölgede yerel istihbarat ağı kurmamızı sağladı. Böyle olunca da bize anlık bilgiler gelmeye başladı. Yani daha önce bilgi geldiğinde Şırnak’tan hareket etmek gerekiyordu şimdi Irak’ta Hakurk, Sinat, Haftanin, Metina, Gara, Suriye'de de El Bab ve Afrin gibi bölgelerden hemen müdahale ediyoruz. Dolayısıyla anlık istihbarata, anlık tepki vermek suretiyle lider kadroya büyük kayıplar verdiriyoruz” diye konuştu.

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HEDEFE SESSİZCE YAKLAŞIYOR

İHA ve SİHA’ların nokta operasyonlarda oynadığı role de değinen Işık “Tabii İHA ve SİHA’lar hedefe daha sessiz yaklaşıyor. İstihbarat gelince İHA ve SİHA’lar hemen o bölgeye yönlendiriliyor ve koordinatla verilmek suretiyle kısa bir süre içerisinde hedefe ateş etmesi sağlanıyor. Teknolojinin gelişmesi de terörle mücadelede başarının en büyük faktörlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı. Öte yandan güvenlik kaynakları, söz konusu operasyonların sadece PKK’ya değil, ABD başta olmak üzere bölgedeki diğer aktörlere ve sahadaki farklı terör örgütlerine de net mesajlar içerdiğini belirtiyor. Terör örgütünün tepe yöneticileri için çemberin daraldığını aktaran kaynaklar, önümüzdeki günlerde yeni isimlerin hedef alınabileceğini belirtiyor.

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