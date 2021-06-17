Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duygu Delen, 13 Kasım 2020'de, Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Delen'in gözaltına alınarak tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan hakkında, "kasten öldürme", "çocuğun cinsel istismarı", "yağma" ve "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YENİ RAPOR İSTENDİ

Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili davanın görülmesine, Gaziantep 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, adli tıp uzmanları ve bilirkişileri dinledi, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor istendi.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE

28 Eylül'e ertelenen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ancak bu karara, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın son duruşmasında, mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönündeki karara, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildiği bildirildi.

Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı Gaziantep’te balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu tamamladı. Raporda, Delen’in kazara düşmesinin mümkün olmadığını aktaran heyet, Delen’in düşerken bilincinin açık olduğunu belirledi.

Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı Gaziantep’te sevgilisinin evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Hazırlatılan üç boyutlu animasyon destekli görüntülerde Duygu’nun aşağıya düşerken bilincinin açık olduğu anlar yer alırken, sanık Kaplan’ın Duygu aşağıya düştükten 68 saniye sonra aşağıya indiği görülüyor.