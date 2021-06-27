Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir TV programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “1995-2000 yılları arasında ihaleyle bir işletmeye verilmiş ve yeme-içme yeri hâline getirilmiş. Orijinal görüntüsünden de farklı bir görüntüye getirilmiş. Biz bununla ilgili ‘Kız Kulesi’nin Gözünden İstanbul’ diye bir proje başlattık. Önümüzdeki ayın sonu itibarıyla inovasyon ve restorasyon çalışmasına başlıyoruz. Bunu yaparken de koruma ve restorasyon konusunda çok önemli bir isim olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’la çalışıyoruz. Mimari olarak da Ağa Han Ödüllü Han Tümertekin’le beraber çalışıyoruz. Biz Bakanlık olarak buranın işletmesini geri aldık. Tekrar özgün hâline geri getireceğiz. Çalışmayı yapmadan önce de internetten kamuoyuyla yapılacak işlemleri paylaşacağız. İnşallah 2022 Nisan ayına yetiştireceğiz.”

Kız Kulesi beyaz gelinliğini giydi: Fotoğrafçıların akınına uğradı İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın bir çok kesimi beyaza büründü. Üsküdar’da Kız Kulesi ise beyaz gelinliğini giydi, fotoğrafçıların akınına uğradı. Kız Kulesi'nin kar taneleri ile eşsiz uyumu izleyenleri mest etti. Kar yağışı havadan görüntülendi.

Kız Kulesi sisten görünmez oldu İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar’da bulunan Kız Kulesi ise sisten görünmez hale geldi.