Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik sigortasında bedeni ve değer kaybı tazminatlarında değişiklik içeren kanun yasalaştı ve Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe girdi. Şimdilerde, yeni düzenlemenin fiyatları nasıl etkileyeceği konuşuluyor.

Trafik sigortasında primler, illere, araç gruplarına, sürücülerin hasar geçmişine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirleniyor.

Devlet bir tavan fiyat belirliyor, sigorta şirketleri bu fiyatın üzerine sigorta satamıyor ama isteyen şirket SEDDK’ın belirlediği fiyatın altında primle sigorta yapabiliyor.

Bu uygulama kapsamında da sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primlerini yüzde 1 oranında artırma hakkı bulunuyor.

Yani, sigorta şirketlerinin bu yılın Ocak-Mayıs, 5 aylık dönemde trafik fiyatlarını yüzde 5 artırmış olmaları gerekiyor. Peki, öyle mi?

ORTALAMA FİYAT 777 LİRA

2021’in Ocak-Mayıs dönemi, 5 aylık verilerine göre otomobil, kamyon, otobüs, traktör gibi tüm araç grupları hesaba katıldığında, Mayıs sonu itibariyle, ortalama trafik sigortasının primi 777 lira.

Nisan ayında ortalama fiyat 796 lira, Mart ayında 808 lira, Şubat ayında 816 lira, Ocak ayında ise 827 lira. Yıl başından bu yana trafik sigortasının fiyatı yüzde 6.4 düşmüş.

2020’nin ilk 5 aylık dönemi ile mukayese edildiğinde, geçen senenin Ocak-Mayıs döneminde ortalama fiyat 776 lira.

Son bir yılda trafik fiyatında hemen hemen hiç artış yapılmamış. Bu haliyle son bir yıldır trafikte prim artmıyor dinebilir.

OTOMOBİLLERDE YÜZDE 4 DÜŞTÜ

Tabi bu, ortalama fiyat. Araç gruplarına göre durum değişiyor. Örneğin, otomobillerde bu yılın Ocak ayında ortalama fiyat 629 lirayken, Mayıs ayında yüzde 4.4 düşerek, 602 liraya gerilemiş.

Aynı şekilde kamyonetlerde de 5 ayda trafik primi, yüzde 5’e yakın düşmüş. Buna karşılık taksilerde yüzde 3, minibüs ve otobüslerde yüzde 4, kamyonlarda yüzde 3.4 fiyatlar artmış. Kabaca, otomobillerin primleri düşerken, ticari araçların fiyatı yükselmiş.

PRİMLER ARTAR MI?

Sigortacılar ise, dövizdeki artış nedeniyle onarımlarda parça maliyetlerinin arttığını ve son bir yılda yüzde 30 gibi bir maliyet artışı yaşadıklarını söylüyor. Enflasyonun ise yüzde 17’lerde olmasına rağmen otomobillerde trafik sigortası fiyatlarının düştüğünü, diğer araç gruplarında ise fiyat artışının yüzde 4’lerde kaldığını belirtiyorlar.

Sigortacılar, devletin kendilerine tanıdığı aylık yüzde 1’lik fiyat artışını bile sürücülere yansıtmadıklarını da belirtiyorlar.

Bu aşamada akıllara üç soru geliyor. Fiyat düşüşünün nedeni ne, sürdürülebilir mi ve üçüncüsü de önümüzdeki günlerde maliyet artışları ve enflasyon nedeniyle şirketler trafikte fiyat artışına gider mi?

Aslında fiyat düşüşünün belli bir nedeni yok; şirketler arasındaki rekabet denebilir. Bu da tüketicinin lehine. Sürdürülebilir mi? Sigortacılar sürdüreceklerini söylüyorlar. Özellikle trafik sigortasındaki son yasa ile sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesi ve değer kaybı tazminatlarında yeni düzenleme yapılması ile birlikte fiyatlar artmayacak, bu seyirde gidecek gibi gözüküyor.

'Torba yasa trafik sigortasındaki istikrarı yeniden sağlar' Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altıngöz son günlerde kamuoyunda tartışılan trafik sigortası düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

'Trafik sigortasında fiyatlar düşmeli' Kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan araç sayısı 5 milyon 10 bini geçti. Pandemide evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik sebeplerden dolayı, sigorta yaptıranların azaldığı belirtiliyor.