Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilerin sınavsız okuyacağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun SBK uçağını kullanması ve Binali Yıldırım’ın bir otelde kaldığı gibi birbiri ardına ortaya attığı iddialar tek tek yalan çıkarken, muhalefetin bu tavrına siyasetçiler başta olmak üzere her kesimden tepki yağdı. O tepkilerden bazıları şöyle:

YALANI SUÇ SAYAN MEVZUAT YOK

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya:

Üretemeyen kişiler, özellikle yalan ve algıyla bir şey yapacaklarını zannediyorlar. Türkiye’deki en büyük sorun sosyal medya ve basında yalan söylemeyi suç sayan bir kanun ve mevzuat yok. Almanya, 2017 yılında bu kanunu kabul etti. Almanya’da siyasetçilerin bilerek ve isteyerek yalan yayması durumunda beş yıla kadar cezası ile yargılanacak bir düzenleme getirildi. Türkiye’de böyle ciddi bir sorun var. Türkiye’nin mutlaka bu dezenformasyon ve mezenformasyon ile mücadele edecek bir mevzuat düzenlemesi yapması gerekiyor. En büyük sorun ahlakidir. Sürekli yalan söyleyerek gündemde kalmak çok büyük bir sıkıntı. Bunu kabul eden şizofrenik bir yapı da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Siyaseti olması gereken yere taşımak durumundayız.

SİYASİ TÜKENMİŞLİK İÇİNDELER

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay:

Zillet ittifakının partisi CHP ve diğerleri de dâhil yalan, saptırma ve çarpıtma üzerine siyaset uyguluyorlar. Doğru bir konuyu bile çarpıtarak yalana dönüştürerek hareket ediyorlar. Marazi bir hâl aldı. Yani yalan üzerine bir siyaset yapıyorlar. Bu da siyasi kısırlık ve siyasi tükenmişlik içerisine girdiler. Bir siyaset üretemiyorlar. Ondan sonra tek ellerinde kalan yalan, iftira, saptırma ve algı üzerine bir siyaset yapıyorlar. Üniversite sınavlarına iki gün kala öğrencilerin moralini bozacak ve onları kışkırtırcasına bir yalan kampanyası yürüttüler. Haberi veren kanal, bunun doğru olmadığını belirterek özür diledi. Ama Kılıçdaroğlu, ısrarla o yalanın üzerinde ısrar etti. Özür de dilemiyor. Tam bir utanmazlık içerisindeler. Acilen üniversitelerde tıp fakültelerinde ‘politik psikiyatri’ kürsüleri kurulmalıdır. Bunlar psikiyatrik ve patolojik vakadır.

MUHALEFET, ZİHİN BULANDIRIYOR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu:

Muhalefetin çabası zihin bulandırma, algıları değiştirme, yalanın hızlı ve etkili özelliğine bel bağlama anlayışıdır. Bu aslında, geniş ölçekte bir kara propaganda ve kirli propagandanın bir yansımasıdır. Olmayanı varmış gibi gösterme, var olanı yokmuş gibi gösterme çabası içindeler. Muhalefetin bu çabası, Türkiye’nin iç cephesinde gedikler açma ve buradan bir medet umma çaba içinde olan birtakım küresel şer odaklarının beklentisine yönelik de bir anlam taşıyor. Muhalefetin bu tavrı üzüntü verici. ABD Başkanı Joe Biden’ın, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimle devirmek için muhalefete destek olmalıyız’ sözü de ortadadır. İç cephede gedik açmak istiyorlar, içerde de buna hizmet eden bu tür anlayışlar var. Bunların bir an evvel gerçekle buluşmaları, Türkiye’nin, Türkiye ‘den yönetilme kararlığına katkı sağlamaları ve millî tezlerine sımsıkı sarılmalarını diliyoruz.

GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU'NDA 1 LİRALIK DAVA

Milyonlarca gencin hafta sonu girdiği YKS’dan bir gün önce “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” iftirası atılmış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yalanı resmî Twitter hesabından paylaşmıştı. CHP lideri, kaynak gösterdiği haber sitesinin iddianın kısa sürede yalan olduğunun anlaşılması üzerine özür dilemesine rağmen tweet’lerini silmeyerek iftirasını sürdürmüştü. Türkiye’nin birçok şehrinde üniversite sınavına giren gençler, sınav öncesi motivasyonlarının bozulduğu gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu’na 1 liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan grup, adına açıklama yapan ve hafta sonu yapılan üniversite giriş sınavına katıldığını söyleyen Ömer Alp Çakar şunları söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız. Kılıçdaroğlu’nu açıklamalarından ötürü özür dilemeye davet ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘trol’ dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Gruba AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin’ de destek verdi.

Yalan üretim merkezi mesaide YKS öncesi psikolojik operasyona kalkıştılar... “Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız okuyacak” iddiasını ortaya attılar. Oysa gerçek çok farklıydı. Türkiye ve Katar arasında imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyordu. Yalanları bununla da bitmiyor...

AK Parti'den "CHP yalan üretim merkezi" paylaşımı AK Parti’nin kurumsal hesabından dün yapılan Pinokyo’lu paylaşımın sırrı çözüldü. Büyük bir yalanın deşifre edileceği beklentisi oluşan paylaşımdan “Yalan üretim merkezi” başlıklı animasyon çıktı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu haber yalandır AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik; Katar'dan gelen öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağı iddialarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.