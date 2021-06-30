Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Erdoğan’ın “Bu yalan bir haber. Haberi yapan medya kuruluşu özür dilediği hâlde CHP sessiz kalıyor. Böyle muhalefet olmaz. İşin ahlakını bırakmamak gerek. Yalan operasyonuna karşı dikkatli olmalıyız” sözleriyle parti yönetimini uyardığı ifade edildi.

GERÇEKLERİ ANLATIN

Erdoğan’ın kurmaylarına “Yalan ve iftira operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız. İşimizi de yapacağız. Tanıtım Medya Başkanlığımızın görevi iletişim yöntemlerinin hepsini kullanarak hakikati anlatmak, Teşkilat Başkanlığımızın görevi hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahalara çıkıp gerçekleri anlatacağız” talimatını verdiği belirtildi.

“TURİZMDE PATLAMA YAŞAYACAĞIZ”

Turizmle ilgili gelişmelerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısında, akın akın gelmeye başlayan Rus turistlere, önümüzdeki günlerde başka ülkelerden gelen turistlerin ekleneceği, turizmde patlama yaşanacağı tespitleri yapıldı.

4. YARGI PAKETİ MASADA

Öte yandan, toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı, 4’üncü yargı paketiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı belirtilirken, 5’inci yargı paketiyle ilgili de hazırlıkların başladığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adli ve idari tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi.

4. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu 4. Yargı Paketi'ne ilişkin uzun süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, paketi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Teklifte eski eşe karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması, adli kontrol kararının 4 ayda bir gözden geçirilmesi gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

FETÖ İHRAÇLARI UZUYOR

MYK'da FETÖ ihraçlarına yetki veren önemli bir düzenlemenin de gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'in 18 Temmuz 2018'de kaldırılmasıyla birlikte FETÖ ihraçları için geçici bir düzenleme yapılmıştı. 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren düzenlemenin yürürlülük süresi 31 Temmuz'da doluyor. Bu sürenin, 3 yıla kadar uzamasıyla ilgili görüşün ağırlıklı olduğu öğrenildi.

SÖZÜMÜZÜ TUTMAMIZ LAZIM

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hayvan Hakları Yasası’yla ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Sözümüzü tutmamız lazım. Meclis kapanmadan bunu getirelim” dediği öğrenildi. AK Parti kurmayları, Hayvan Hakları Yasası’yla ilgili çalışmalarını kısa bir süre içerisinde tamamlayıp Meclis gündemine sunmayı planlıyor.

Yalan üretim merkezi mesaide YKS öncesi psikolojik operasyona kalkıştılar... “Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız okuyacak” iddiasını ortaya attılar. Oysa gerçek çok farklıydı. Türkiye ve Katar arasında imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyordu. Yalanları bununla da bitmiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı Yasa ile artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ gibi korunacak. Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikâyete gerek kalmaksızın resen soruşturma açabilecek.