Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek liste ile gidilen genel kurulda Konsey’in yönetim kurulu ve diğer organlarında görev yapacak isimler belirlendi. Buna göre Onursal Başkanlığa Uğur Terzioğlu yeniden seçilirken, Kıbrıs’tan Sorumlu Başkan Vekilliğine Devrim Aka, Amerika’dan Sorumlu Başkan Vekilliğine 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’la aynı adı taşıyan torunu Turgut Özal getirildi. Konseyin tüm faaliyetlerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Serhat Görgün, Zeynep Ecemiş ve Alp Delimollaoğlu üstlendi.

Saymanlığa Zafer Arıhan, Genel Sekreterliğe Hamdi Sarı’nın seçildiği genel kurulda, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile İhsan Durdu, Nurettin Çalışkan, Ali Fuat Çerçer, Zafer Kaplan, Murat Çelik, Özgür Kılıç ve Mustafa Kınık ise Yönetim Kurulu Üyeliklerine getirildiler. Yüksek Haysiyet Divanı eski Başbakan ve eski TMBB Başkanı Binali Yıldırım ile Hasan Kökten (25. Dönem Muğla Milletvekili), Yavuz Canevi (Eski Merkez Bankası Başkanı), Leyla Alaton ve Prof. Dr. Necdet Basa’dan (Türk Barosu Başkan Danışmanı) oluşurken, Yüksek Danışma Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Kemal Güleryüz, Cüneyt Türktan, Patrick Anderson, Recep Sancak, Serhat Akpınar, Ersin Erfa, Cüneyt Çilingiroğlu, Banu Başar, İlhan Kubilay Geçkil, Rıdvan Sezer, Orhan Kılıç, Mustafa Kemal Sinanlı, Gaye Akçen.

Terzioğlu: Pandemide Türkiye iyi bir sınav verdi Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde dünya ekonomilerinin büyük ölçüde içine kapandığını hatırlatan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu “Buna rağmen Türkiye büyümesini sürdürdü, kurduğu sağlık altyapısıyla tüm vatandaşlarına başarı ile hizmet veren nadir ülkelerden biri oldu” dedi.

Terzioğlu: Biden, Türkiye’nin öneminin farkında Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Brüksel’de yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.