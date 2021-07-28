Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'ndan geldi, PKK’dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha ikna edilerek teslim olduğu, 3’ünün ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğunu belirtildi.
İşte Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama;
“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve
Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi”
3'ÜNÜN AİLESİ EVLAT NÖBETİ TUTUYORDU
Teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır’da devam eden ‘evlat nöbeti’ eyleminde yer alan ailelerin arasında bulunuyor.
SENE BAŞINDAN BU YANA 114 PKK'LI TESLİM OLDU
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.
İkna yoluyla teslim olan PKK'lı terörist pişmanlığını anlattı Gaziantep'te ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK/YPG mensubu, ifadesinde, örgüte katıldığı için pişman olduğunu anlattı. M.A, "HDP ve DBP, PKK terör örgütünün siyasi alanda faaliyet yürüten koludur ve örgüt bunu bu şekilde benimser ve kabul eder" dedi.
Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile buluşturuldu Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Teslim olan 24 yaşındaki kadın terörist ailesiyle buluşturuldu.
Evlat nöbeti tutan 3 ailenin çocuğu teslim oldu
PKK'da çözülme tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı az önce açıkladı; 3'ü Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olmak üzere 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'ndan geldi, PKK’dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha ikna edilerek teslim olduğu, 3’ünün ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğunu belirtildi.
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