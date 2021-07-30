Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa süre içinde oteller bölgesine yayıldı. Bodrum'a bağlı Güvercinlik ve Kuyucak mahallelerine de sıçrayan alevler beş yıldızlı iki otelin bahçesine kadar sirayet etti. Otelde konaklayan turistlerin tahliyesi gerçekleştirilirken, yangına tüm olanaklarla müdahale edildi. Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı.

BAŞKAN ARAS: CAN KAYBI YOK

Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplara şu gelişmeleri aktardı:

Yangın Kuyucak tarafında başladı ve Güvercinlik bölgesine doğru iki büyük otelimize yaklaştı. Otelin sınırlarına girdikten sonra oteller tahliye edilmeye başlandı. Ancak karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşınıyor. Can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim en büyük tesellimiz. İnşallah da olmaz."

YANGIN YÖN DEĞİŞTİRDİ, BU BÖLGEYE GELDİ

Önceliklerinin otelde konaklayan ve tatil yapmak için bölgeye gelen turistleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde konaklayabilecekleri bir yere taşımak olduğunu dile getiren Aras, şöyle konuştu:

"Rüzgar çıkınca birden bire yangın yön değiştirdi, bu bölgeye geldi. Helikopter desteği ile itfaiye ve orman ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yangını söndürmek için çalışmaya devam ediyor. Şu anda ilk hedefimiz dünyanın her tarafından tatil yapmak için gelen misafirlerimizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde konaklayabilecekleri yere nakletmek."

TEKNE SAHİPLERİ DESTEK VERDİ

Kara yolunu alevlerin sarması nedeniyle plajda mahsur kalan turistlerin imdadına tur tekneleri ve bölgede balıkçılık yapanlar yetişti. Bazı tekne sahipleri gönüllü olarak otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Turdayken yükselen dumanı gördüğünü ve hemen emniyet ekiplerine bilgi verdiğini ifade eden Mert Kökçü, "Ben yangın başladığı sırada turdan geliyordum. Limana geldim ve yolcularımı indirdikten sonra 'bir yardımımız dokunur mu?' diyerek tekrar otellerin olduğu yere gittim" dedi.

Herkesin seferber olduğunu anlatan Kökçü, anlatımına şöyle devam etti: "Limanla otel arasında 6- 7 kez gidip gelerek turistleri gruplar halinde güvenli bir şekilde karaya indirdik. Herhangi bir can kaybı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde ücret almadık. Herkes perişandı. Tek yol vardı ve yolun hem altı hem de üstü yandığı için yoldan da geçemediler. Bu bizim insanlık görevimiz."

ALEVLER İKİ OTELİN BAHÇESİNE KADAR DAYANDI

Ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi.

Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

VE KONTROL ALTINA ALINDI

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi yürüttü.

Yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında herhangi bir ev ya da otelin zarar görmediği bildirildi.

Bölgedeki bir otelden yapılan açıklamada ise yangının otele sıçramadığı, tedbir amaçlı tahliye yapıldığı, riskin tamamen geçtiğinin yerel yetkililerce bildirilmesi durumunda otele misafirlerin tekrar kabul edileceği kaydedildi.

KÖYCEĞİZ'DE DE YANGIN VAR

Öte yandan Muğla Köyceğiz'de 13.30 sıralarında makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Helikopterlerin Marmaris'teki yangın için sevk edilmesi nedeniyle alevlere ilk olarak iki arasöz ile müdahale edildi.

Sarp arazideki yangına yaklaşık bir saat sonra helikopterle müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bodrum'da seferberlik! Söndürme çalışmalarına gemiler de katıldı Bodrum'da çıkan orman yangınını söndürmek için dört bir yandan müdahale ediliyor. Havadan helikopter, karadan da söndürme gemileri ile alevleri söndürmek için çaba sarf ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yangınların son durumunu açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Marmaris yangını sürüyor! 1 can kaybı var Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Öte yandan bir kişi yangında hayatını kaybetti, yaralılar var