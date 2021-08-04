Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı. 122 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 96 oldu. Bakan Fahrettin Koca ise son durumun ardından aşı çağrısını bir kez daha yineledi.









BAKAN KOCA VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakaların 20 bin sınırın çok üstünde olduğunu belirterek, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı



“18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS İÇİN YAPTIĞIMIZ AŞILAMA TAKVİMİNE SADIĞIZ”

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ana gündem maddesinin artış eğiliminde olan vaka sayıları olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, “Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında; kritik sınır kabul ettiğimiz 20 binin çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır. Covid-19 vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir” açıklamasında bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca aşılama takvimine uyulduğuna da dikkat çektiği yazılı açıklamada şunları kaydetti: “18 yaş ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadığız. Bugün 19.00 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 66’nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez. Biontech’in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun.”



3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Son 24 saatte 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi. 126 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.



2 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Aşılama sürecinden iyi bir haber geldi; Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir, Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü.