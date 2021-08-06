Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da sabah saatlerinden bu yana gökyüzünün puslu olması merak konusu olurken, aynı zamanda şehirde gökyüzünden kül yağdı. Yanan ormanlardan gökyüzüne çıktıktan sonra yağan küller araçların, masaların ve sahilde oturan vatandaşların kıyafetlerinde biriktiği gözlenirken, yağan külün ise orman yangınlarından geldiği düşünülüyor.

YUNANİSTAN'DAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzmanlardan yapılan açıklamada ise rüzgarların güneyden kuzeye doğru esmesi sebebiyle şehirde yağan küllerin Yunanistan'daki orman yangınları bölgesinden geldiği düşünülüyor

Karabük yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor Karabük'te öğle saatlerinden başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle ilelerken, bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’dan da takviye ekipler yönlendirildi.

Yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçları ertelendi Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların, SGK prim borçlarının 4 ay ertelendiğini duyurdu.