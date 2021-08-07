Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriyeli terör yandaşı şarkıcı Ali Deek’in, konser vermek için Hatay’a gelmesi ve sahne aldığı mekânda katil Esad’ın propagandası yapması büyük tepki gördü. Gazetemizin önceki gün gündeme taşıdığı Samandağ’da yaşanan rezalet, yankı uyandırdı. Skandal, yazılı, görsel ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Türkiye dışında birçok Arap kanalı ve haber sitesinin de paylaştığı haberde Ali Deek’in Türkiye düşmanlığı, Mihraç Ural ile olan yakınlığı ve Suriye’deki katliamlara verdiği destek hatırlatıldı. Haberimizde “Deek Türkiye’ye nasıl giriş yaptı?” diye sormuştuk. Ulaştığımız bilgilere göre; skandalın başrolünde yer alan terör yandaşı şarkıcı Ali Deek, Türkiye’ye Lübnan üzerinden geldi. Girişte geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) tarafından verilen pasaportu kullandı.

KATİL SAHİP ÇIKTI

Haber sonrası açıklama yapan Reyhanlı ve Türkmendağı katliamlarının bir numaralı ismi terörist Mihraç Ural, Ali Deek’e sahip çıktı. Eski Acilciler terör örgütü elebaşısı olan ve son 10 yıldır Suriye’de kurduğu “Liva İskenderun-Mukaveme Suriy” terör yapılanması ile başta Kusay, Halep ve Türkmendağı olmak üzere birçok bölgede katliama imza atan Mihrac Ural, Esadcı şarkıcı için “O benim kardeşim, dostum ve komşum, oğlumun düğününde o vardı” dedi.

BÖLÜCÜ MESAJLA GİTTİ

Ali Deek, Türkiye’den giderken de provokasyona devam ederek Türk toprağı olan Hatay yerine Mihraç Ural ve tüm bölücü mihrakların kullandığı “Liva İskenderun” ifadesini kullandı. Skandal isim Ali Deek'in PKK’nın işgal ettiği bölgelerde terör yandaşlarına “moral konserleri” verdiği de ortaya çıktı.

HEPİMİZ ŞOKE OLDUK

Türkiye düşmanı Ali Deek’in Samandağ’daki konserde sergilediği rezalete şahit olanlar yaşananları gazetemize anlattı. Bir davetli “Buraya düğün için çağrıldık. Ancak bir süre sonra siyasi içerikte ve Türkiye aleyhinde sloganlar atıldığına şahit olduk” dedi. Davetliler arasında bulunan Hatay Ticaret Odası üyesi bir iş adamı “Evet şarkıcı Ali Deek ve onunla birlikte hareket eden bir grup tarafından bazı provokatif sloganlar atıldı. Ancak düğün sahibinin bu durumu engelleme adına çaba sarf ettiğini de gördük. Biz Hatay’da Alevi-Sünni birlikte yaşıyoruz. Bu girişimler, bizim birlik ve berberliğimizi sabote etmeye yönelik eylemler. Dirliğin bozulmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANI

Katil Esad’a düzdüğü övgülerle ve muhaliflere yapılan katliamları savunmasıyla tanınan Ali Deek, Samandağ’daki konserde “Beşşar sana selam olsun”, “En büyük kahraman” gibi ifadeler kullandı. CHP’lilerin el üstünde tuttuğu Türkiye düşmanı Deek, İdlib’de Esad rejiminin Mehmetçiğe yönelik alçak saldırısına da destek vermişti.

Samandağ'da konser rezaleti Türkiye, birçok noktada çıkan orman yangınları ile mücadele ederken, terörist Mihraç Ural’ın adamı Ali Deek, Hatay’da konser verdi. Türkiye düşmanı şarkıcı, Suriye kasabı Beşar Esad lehine sloganlar attı.