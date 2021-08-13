Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray’da gerçekleşen trafik kazısında, sürücünün kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole çarparak takla attı. Gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLLERE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Aksaray – Nevşehir Karayolunun Çağlayan köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Nevşehir’den Aksaray’a seyahat eden Murat G.’nin 35 GC 6351 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampollere çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan Fidan A. ve Veli Genç yaralandı.

KAZADA 1 ÖLÜ 2 YARALI VAR

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaradım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan 60 yaşındaki Veli Genç’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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