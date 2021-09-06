Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, taciz iddialarıyla görevden alındı.

GÖREVDEN ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ardından birçok kullanıcı tarafından tepki alan o anların ardından harekete geçildi ve İl Başkanı Oğuz’un görevine son verildi.

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