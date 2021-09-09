Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir kırsal alanada özel harekat polisi ve teröristler arasında çatışma başladı. Çatışmada görev alan bir özel harekat polisi olay anında yaralanması üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Artuklu ilçesi Konaklı Karakolu'na bağlı Aytepe köyü kırsal alanda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada bir özel harekat polis memuru yaralandı. Olay yerinden askeri helikopter ile alınan yaralı polis, pist alanında hazır bekletilen ambulans ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bölgede operasyon devam ediyor.

Polis memurunun şehit edildiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İHA WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü.

Çatışmada yaralanan askerlere Bakan Akar'dan ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan askerlere moral verdi.