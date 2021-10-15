Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi cinayetler’ açıklamasının ardından yargı makamları soruşturma başlatırken, AK Parti’den de CHP liderine önemli bir çağrı geldi. AK Parti’de birçok isim söz konusu açıklamayla ilgili tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu’nun savcılığa gidip ifade vermesi gerektiği belirtildi.

İşte AK Parti kurmaylarından gelen açıklamalar:

BU DİL TEHLİKELİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘siyasi suikastlar olacak’ söylemiyle siyaseti ve toplumu germeyi, ülkede kaos iklimi oluşturmayı hedeflediği çok açık. Bu dil tehlikeli, bu dil sorumsuz bir dil. Hani demişler ya eşek arısına ‘Bal yapmıyorsun, bari sokma!’ Faydası yok tamam da bari bu aziz millete zarar vermesin. Böyle ciddi bir iddiada bulunmak için bir bilgi sahibi olunması gerekiyor. Oysa emniyet de istihbarat da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun varsa elinde bir belge, bir bilgi gidip savcılığa vermesi, tedbir aldırması gerekmez mi? Yok eğer, sinsi bir provokasyon peşindeyse de çıkıp özür dilemeli. Kılıçdaroğlu ‘kaygılıyım’ diyor. Kaygısını giderecek yer emniyettir, yargıdır. Buyursun gitsin. Kılıçdaroğlu, eğer yabancı kaynakların eline tutuşturduğu bilgilerle hareket ediyorsa, çıksın bunu da açıklasın. Türkiye, devletiyle milletiyle Kılıçdaroğlu’na sahip çıkacak kudrettedir. FETÖ stratejisiyle hareket etmek, Kılıçdaroğlu’na da partisine de bir şey kazandırmaz. Türkiye’de faili meçhul cinayetler dönemi geride kaldı. Geride kalmayan sadece Kılıçdaroğlu’nun sorumsuzluğu. Bunu da CHP’nin vicdan sahibi mensupları çözmeli. Yeter artık.

SUNİ GÜNDEM

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi suikastlar olacak’ şeklindeki açıklaması Türkiye’de istikrar ve güven ortamını zedelemeye yönelik bir açıklamadır. Suni gündemlerle korku iklimi oluşturmak ve bundan siyasi çıkar elde etmek isteyenlere bu millet fırsat vermeyecektir. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı yerinde bir soruşturma başlattı. Bu söylemi dillendiren siyasetçiler Savcının davetine icabet ederek, adliyeye gidip bilgi vermeli.

BU BİR İHBARDIR

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler olabilir’ beyanı Ceza Muhakemesi Kanunu açısından ihbardır. Bu husus resen soruşturulmalı, Kılıçdaroğlu’da dinlenilmelidir. Kılıçdaroğlu’da bildiğini eksiksiz anlatmalıdır. Aksi hâlde suç işler.

İSPATLAMALI

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İffet Polat: Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Kamuoyunda Türkiye’yi güvensiz ve istikrarsız bir ülke gibi göstermeye çalışıyor. Adliyeye gidip ifade vermeye kesinlikle gitmeli. Televizyonlarda ya da gazetecilere söylemesine gerek yok. Kamuoyunun önünde ‘Böyle iddialar var, duyumlar alıyoruz’ deyip geçiyor. Kılıçdaroğlu’nu artık yadırgamıyoruz.

Bakan Soylu, CHP'nin 'siyasi cinayetler' iddiasına cevap verdi CHP lider Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'siyasi cinayetler' iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yalanlama geldi. Bakan Soylu, bu konunun sosyal medyada bot hesaplar tarafından manipüle edildiğini söyledi.

Çelik: Siyasi cinayetler ve faili meçhuller devri kapandı Siyasi cinayetler ve faili meçhuller döneminin artık kapandığını söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır." dedi.