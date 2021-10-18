Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, şunları söyledi: "Milli Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."
Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti Sondakika... Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Haluk Bayraktar, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." dedi.
Erdoğan'dan İHA mesajı: Dünyanın 1 numarası olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu. Savunma sanayiyle ilgili de hedefi açıklayan Erdoğan, " AKINCI'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın 1 numarası haline getireceğiz." dedi.