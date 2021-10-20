Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte yaşadığı özel konutunun, CHP Üsküdar İlçe Başkanı tarafından izinsizce telefonla görüntülerinin kayıt altına alınmasının ardından Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. Kaftancıoğlu bugün hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı.

ZORLA GETİRME KARARININA RDINDAN KAFTANCIOĞLU MAHKEMEYE GELDİ

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kaftancıoğlu ve avukatı salonda hazır bulundu.

ALTUN'UN EVİNİ GÖRÜNTÜLEYİP KAFTANCIOĞLU'NA GÖNDERDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.

TWİTTER HESABINDAN YAPILAN EYLEME DESTEK VERDİ

Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı duyuruldu.

Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından yargılandığı davanın duruşmasına gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Kaftancıoğlu’na hapis yolu göründü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çeşitli paylaşımlar sebebiyle yerel mahkeme tarafından verilen toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının onanmasını istedi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 6 yıla kadar hapsi istendi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi.