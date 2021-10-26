Türkiye Gazetesi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını kapsayan tezkere, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Görüşme öncesi konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkereye hayır diyeceklerini söyledi. Söz konusu açıklama, HDP'nin de görüşmelerde benzer şekilde yaklaşım sergileyeceğini akıllara getirdi.



SON İKİ YILDIR EVET OYU VERMİŞLERDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti Son 2 yıldır Suriye tezkeresinin uzatılmasına "evet" diyen CHP'nin tavrı merakla bekleniyordu. . CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye-Irak Tezkeresi'ne hayır oyu vereceklerini açıkladı.

Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi. Suriye tezkeresinin ardından Genel Kurul'da, Lübnan'da Barış Gücü kapsamında bulunan Türk askerinin görevini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de görüşülecek.

Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'te Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyonu iki yıl daha uzatan tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.





