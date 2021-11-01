Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30 Ekim'de gittiği Roma'dan döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI 23.50'DE YURDA İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’daki G20 liderler zirvesi temaslarının ardından "TUR" uçağı ile saat 23.50'de yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

Erdoğan’dan biden görüşmesi açıklaması: F-16’lar konusunda olumlu gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından yaptığı basın toplantısında Joe Biden ile görüşmesi ve F-16'lara ilişkin soruya, "Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Merkel ile de bir araya geldi.

G-20 zirvesinde diplomasi trafiği: Erdoğan Macron ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

Roma'da kritik zirve: Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da gerçekleşen görüşmesi sona erdi.