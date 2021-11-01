Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf geldi.

"BİZE SAVAŞI SÜRDÜRÜN DEDİLER"

PKK'nın ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadığını belirten Kalkan, "Bize ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.

"DEFALARCA DAYATMALARDA BULUNULDU"

Kalkan, Rüdaw'a yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular"

Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama emri çıkarıldı Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili soruşturmada PKK, KCK yöneticileri Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama emri çıkarıldı.

Duran Kalkan'dan küstah tehdit Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Duran Kalkan, belediyelere atanan kayyumları tehdit etti.