Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

İnternetten sahte ilaç satışı âdeta patladı. Sağlık Bakanlığının bütün tedbirlerine rağmen, illegal yoldan ticarete devam eden yasa dışı gruplar, merdiven altı üretim yaptıkları sahte ürünlerle vatandaşların hayatı ile oynuyor. Sosyal medyada yüz binlerce şikâyete konu olan ölüm ticaretinin pazar büyüklüğü ise milyar liralara ulaşmış durumda.

“Eczacıdangeldi”, “Eczanedeposu” “İstanbuleczadeposu”, “Eczanenizburada” gibi internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, dünyaca ünlü ilaç markalarının replika (sahte) ürünleri satılıyor. Ürünlerin tamamı merdiven altı laboratuvarlarda üretiliyor. Bu üretim yerlerinde ayrıca paketleme işlemleri de yapılıyor. Ürünlerin içeriğinde insan hayatını tehlikeye sokan etken maddeler yer alıyor. İlaç satışında eczaneye göre daha uygun fiyat verilerek vatandaşın cezbedilmesi sağlanıyor.

SOLUĞU DOKTORDA ALIYORLAR

En fazla satışı yapılan ürünler arasında; bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri, vitaminler, kas gevşetici kremler, yanık kremleri, göz damlaları öne çıkıyor. Dünyaca ünlü ilaç markalarının sahte ürünleri dışında, yurtdışından Türkiye’ye girişi yasak ürünler de bu sitelerde satışa sunuluyor. Sahte ilaç kullanan kişilerin büyük çoğunluğu soluğu doktorda alıyor. Yapılan şikâyetlerin çoğunda kusma, baş dönmesi, yüksek ateş, kabarıklık ve kaşıntı gibi yan etkilerin olduğu belirtiliyor. Vatandaşın hayatı ile oynayarak ceplerini dolduran çetelere baskınlar ise bütün hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığının denetimleri dışında yüzlerce sahte ilaç üretimi yapan şebeke de polis baskınları ile çökertiliyor.

2,2 MİLYAR TL’LİK PAZAR

Türkiye’de 45 milyar liraya ulaşan ilaç pazarının yüzde 5’lik kısmın sahte ilaçlardan oluştuğu belirtiliyor. Bu da 2,2 milyar liralık bir ticarete tekabül ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada en fazla sahte ilaç üretimi ve ticaretinin yapıldığı ülkeler Hindistan, Çin, Filipinler, Vietnam, Endonezya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kamerun, Türkiye ve Singapur olarak sıralanıyor. Bütün dünyada sahte ilaç pazarının büyüklüğü ise 400 milyar dolar gibi korkutucu bir boyuta ulaştığı ifade ediliyor.

İLAÇLARINIZI ECZANEDEN ALIN

Türkiye Eczacılar Birliği, yaptığı açıklamada internetten ilaç almayın uyarısında bulundu.

Açıklama şöyle: İnternet üzerinden ilacın yanı sıra gıda takviyesi, dermokozmetik ürünler, bağımlılık yapan maddeler de rahatlıkla sipariş edilebilmekte. Pek çok acı olayı beraberinde getiren internet satışları, halk sağlığına zarar vermekte. Örneğin, ‘bitkisel, doğal’ denilerek internetten pazarlanan zayıflama ürünlerinin hemen hepsinde ilaç etken maddesi ‘Sibutramin’e rastlanmakta. Birçok vatandaşımızın bu ürünlerin kullanımı sonrası hayatını kaybettiğini de üzülerek hatırlatmak isteriz. İlaçlar hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında halka sunulması gerekirken internetten yapılan satışlar, bu iki önemli sağlık profesyonelini devre dışı bırakarak pek çok probleme davetiye çıkarmakta. İnternetten satılan ilaçların herhangi bir denetime tabi olmadığı unutulmamalı; ‘doğal’ olarak pazarlanan ürünlerin etken maddelerinin kimyasal olabileceği ya da içinde herhangi bir etken madde bulunmayan ürünlerin satılabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bitkisel ve doğal olan her şeyin sağlıklı anlamına gelmediği de akıllardan çıkarılmamalı. Oysa eczaneden satılan ilaçlar Sağlık Bakanlığının denetimi altındadır ve İlaç Takip Sistemine kayıtlıdır, dolayısıyla sahte olması ya da kişiye zarar vermesi mümkün değil. Gerek ilaçlar gerek farmasötik formdaki bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri sadece eczacı inisiyatifinde ve danışmanlığında halka ulaştırılmalı.

Her yıl 300 ton ilaç atık oluyor Türkiye’de atık ilaç toplama konusunda yetkili kooperatifin başkanı Eczacı Mehmet Saydan, ilaçların çöpe atıldığını, bu durumun bir çevre felaketine dönüşebileceğini söyledi.