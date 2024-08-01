81 hektar alan kül olmuştu! Antalya Serik'te alevler yeniden yükseldi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Ağustos 2024 16:01 - Güncelleme: 1 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde yine alevler yükseldi. Hacıosmanlar Mahallesi'nde çıkan yangına aralarında 6 helikopter ve 3 uçak olmak üzere çok sayıda ekip müdahale ediyor.