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81 hektar alan kül olmuştu! Antalya Serik'te alevler yeniden yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde yine alevler yükseldi. Hacıosmanlar Mahallesi'nde çıkan yangına aralarında 6 helikopter ve 3 uçak olmak üzere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesi geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olmuş, yangında 81 hektar alan zarar görmüştü. 

Alevler bu kez Hacıosmanlar Mahallesi'nden yükseldi. 

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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