Türkiye Gazetesi

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'İ DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerin 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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