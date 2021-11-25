Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor. Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.
Merkez Bankası, BDDK ve bankalarla görüşecek Piyasada yaşanan manipülatif hareketler sonrası Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla bir araya gelecek.
Merkez Bankası'nın dolar satmaması İngiliz'e dert oldu Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlar, döviz kurundaki son yükseliş olayında da bir defa daha ortaya çıktı. Bunun bir örneği olan İngiliz finansçı Timothy Ash, sosyal medya hesabından olay bir yorumda bulundu.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik görüşme
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine geldi, kritik toplantı az önce başladı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor. Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.
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