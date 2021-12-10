Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de gaz bulunmasının ardından bir güzel haber de doğu bölgesinden geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ağır petrol keşfettiklerini bildirdi. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kanuni sondaj gemisi, ilk derin deniz kuyu testlerini tamamladı Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı son üç ayın en düşük seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 70 doların altına indi.