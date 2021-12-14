Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada paylaşılan Karaköy Meydanı’nda bulunan Yeraltı Çarşısı’nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin olayla ilgili çalışma başlatıldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, görüntülerde yer alan 3 yabancı uyruklu kişinin kimlikleri tespit edilerek gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıslardan Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eylemi olmadığı tespit edilen şahıs serbest bırakıldı. Diğer zanlı E.K ise emniyetteki işlemlerinin ardından “Devlet egemenliği alametlerini aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa’da alev topuna dönen evde Türk bayrağının alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti Bursa’da yanan bir evin camında asılı olan Türk bayrağının çıkan yangından etkilenmemesi dikkat çekti.