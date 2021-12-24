Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hak arama bilincinin, demokrasi kültürünün gelişimi sayesinde CİMER’e olan ilgi her geçen gün artıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. Bu yılı tamamladığımızda 6 milyon üzerinde bir başvuru almış olacağız" dedi.

CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Altun "CİMER, devletin milletin sorununu çözmesinin en somut örneklerinden ve en iyi işleyen mekanizmalarından biridir" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 75 BİN TEŞEKKÜR ALDIK"

Demokrasi ve hukuk devleti ilkesini benimsemiş devletlerin dilekçe hakkını anayasal yoldan güvence altına aldığını gördüklerini, Türkiye’nin bu ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"En temel görevimiz katılımcı, şeffaf ve çoğulcu kamu yönetimi anlayışıyla Türk idari yapısının daha da gelişmesi ve vatandaşa hizmetkâr bir şekilde işlev üstlenmesine katkıda bulunmaktır. CİMER sadece bir şikâyet mekanizması değil. CİMER’e yeni fonksiyonlar kazandırma yönünde de bir gayret içerisindeyiz. Kamu kurumlarımızın ortaya koyduğu performansları, başarılı projeleri halkımızın, vatandaşlarımızın takdir etmesi, motivasyon açısından önemlidir. Bu motivasyon imkanını sağlamak üzere CİMER’e teşekkür bölümü de ekledik. Bu sayede geçtiğimiz yıl 75 bin teşekkür aldık. Vatandaşlarımız devlet büyüklerimize, kamu çalışanlarına teşekkür ettiler. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz."

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 20 ARTTI

Altun, CİMER’in ülke genelinde 100 bine yakın kullanıcı sayısı ve yaklaşık 40 bin idari birimle bağlantılı şekilde güçlü bir hizmet ağına sahip olduğunu vurguladı.

CİMER’in Batı ülkeleri dahil olmak üzere eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğuna dikkati çeken Altun, “Son dönemde CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük. Bunun daha da fazla artması için el birliğiyle çalışacağız. Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir” dedi.

İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarının çalışma şartlarını iyileştireceğiz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, meslek hayatlarında kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırılması için birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Altun'dan en kısa günde 'Az zamanda çok iş' paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yılın en kısa günü 21 Aralık'ta 'Az zamanda çok iş' başlığıyla bakanlıkların yaptığı çalışmalardan bazılarını paylaştı.