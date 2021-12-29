Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da düzenlenen “Türkiye Muhtarlarla El Ele” toplantısında konuştu. Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktaya değinen Soylu “Bütün dünyada yakalanan eroinin yüzde 21’ini tek başına, bu ülkenin polisi, askeri, jandarması, sahil güvenliği, gümrük muhafaza birimleri yakalamaktadır. Bu yıl cumhuriyet tarihimizin eroin yakalamadaki rekorunu egale ettik. 2019 yılında 20 tondu. Şimdi, bu yıl toplam 22 tona çıkarttık “ dedi.

"AİLE YAPIMIZ SARSILMIYOR, ONDAN KALKINIYORUZ"

Bakan Soylu, LGBT’nin Türkiye’de yayılması için yurt dışı kaynaklı faaliyetler yürütüldüğüne işaret ederek şöyle devam etti:

"Mahallenizde hangi anne baba, LGBT’nin bu ülkede yayılması, gelişmesi için size başvuruyor? Bir anne baba ‘LGBT bu ülkede yayılsın, bizim çocuklarımız bu işlerle daha çok ilgilensin’ diye bir tek kişi size başvurdu mu? Peki bu sevda nereden çıkıyor? Avrupa’dan ve Amerika’dan. Nasıl çıkıyor? Çok basit. Yurt dışında dernekler, vakıflar var bizatihi büyükelçilikleri var. Biz nasıl ayakta duruyoruz? Uyuşturucuyla saldırıyorlar ayakta duruyoruz. Terörle saldırıyorlar ayakta duruyoruz. Ekonomik olarak saldırıyorlar ayakta duruyoruz. Neden? Aile yapımız güçlü de onun için. Aile yapımız sarsılmıyor, ondan kalkınıyoruz.

Zeminimizi oynak hâle getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama başaramadılar. Sebep, medeniyetimiz güçlü, devletimiz güçlü ama en önemlisi milletimizin mayası güçlü. Yurt dışından bu derneklere yönelik ciddi bir fonlama var, bunu dile getiriyoruz, burada bir sorun olduğunu paylaşıyoruz ama buna rağmen dönüp yine bizi linç etmeye çalışıyorlar."

Bakan Soylu: Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçiliğine yaptığı sık ziyaretler dolayısıyla eleştirerek, "başkalarının kapılarından medet ummayı bilenlerdir onlar. Biz bu topraklara inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması: Siyasi tarafı yok, bu bir güvenlik meselesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB hakkında başlatılan teftiş için "Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var" dedi.