Türkiye Gazetesi

Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK ile girilen çatışmada yaşamını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filmi, 1 Ocak 2022'de vizyona girecek. TRT Ortak Yapımı olan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da seyirciyle buluşacak.

İYİ Kİ VARSIN EREN

Beyazperdede 1 Ocak 2022 tarihinde seyircisiyle buluşacak olan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini filminin fragmanı yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından filmin fragmanı paylaşarak “İyi ki varsın Eren…” dedi.

Fahrettin Altun: Üretilen 100 haberden 50'si yalan Fahrettin Altun, Türkiye’nin dünya genelinde yalan haberlere en fazla maruz kalan ülke olduğunu belirterek “Yalan haberin yayılma hızı, hakikatin yayılması hızından 6 kat fazla” diye konuştu.