Türkiye Gazetesi

Samsun'daki operasyonda yakalanan DEAŞ'lıların sınır dışı edilmesine karar verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 31 Aralık sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.



IRAK UYRUKLULAR

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin yapılan sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi. Irak uyruklu 7 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Ankara'da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın çalışmaları neticesinde DEAŞ terör örgütü bağlantısı olan 30 şüpheliye eş zamanlı operasyon operasyon yapıldı. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.



6 ilde DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığını, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.