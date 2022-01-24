Türkiye Gazetesi

Cuma günü etkisini yitirmesi beklenen kar yağışı yurtta şartları zorluyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

AFAD, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın güney ve doğusu, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Kilis için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5-15 santimetre) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde görülecek kar yağışlarının Malatya il geneli ile Adıyaman'ın kuzeyinde yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Konya il merkezi ve güneyi ile Karaman'ın batısında yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (8-25 santimetre) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep il geneli ile Kilis'in kuzeyinde görülecek kar yağışlarının ise yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (10-25 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA BAĞLI ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD kar yağışının bilançosunu açıkladı Ülkeyi etkisi altına alan soğuk havanın ardından pek çok ilde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışının artması ile yurt genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD, zaruri olmadıkça yola çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkili oldu İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenirken, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .