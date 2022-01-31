Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde kış mevsiminin etkisiyle birlikte, sert hava koşulları günlük hayatı zorlaştırıyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli duyurularla vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor. Alınan son bilgiye göre; Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor.

2 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji'den 3 il için don uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş, Bitlis ve Van bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 33 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'nin hazırladığı 29 Ocak tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde günlerdir etkili olan kar yağışının yerini yağmura bırakacağı belirtildi. İç Anadolu'da buzlanma ve don olayına dikkat çekilirken uzmanlar, 33 ile sarı kodlu uyarı vererek çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.