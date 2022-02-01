Türkiye Gazetesi

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Bakan Bozdağ, bakan olarak göreve getirilmesinin ardından ilk talimatlarını verdi. Edinilen bilgilere göre bakanlık bürokratlarını toplayan Bozdağ, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere sebep olan olaylarda mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanmasının yanlış olduğuna dikkat çekti. Bakan Bozdağ “Bu tip olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli. Adalet, sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmeli. Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanması yanlış. Vicdanları rahatsız eden kararlar verilmemeli. Bu konularda yasal eksiklik varsa hızla düzenleme yapalım” ifadelerini kullandı.

Kabine'de sürpriz değişiklik: Adalet Bakanı Gül affını istedi, Bekir Bozdağ atandı Resmi Gazete'de yayımlanan Görevinden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı.

