Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi.

''HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLER''

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

''Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir.''



Bakan Bekir Bozdağ'ın paylaşımı

BİR TEPKİ DE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN

Bakan Bozdağ'ın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara bir eleştiri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetlediklerini vurgulayan Çelik şunları kaydetti:

"Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır.

İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz.”

Ömer Çelik'in Twitter paylaşımı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CumhurbaşkanıErdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.

Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunan Başbakanı'ndan mesaj: Geçmiş olsun Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’te Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özel sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporculardan koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a anlamlı hareket.

Bakan Koca: Erdoğan ve eşinin sağlık durumu çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan2ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.