Türkiye Gazetesi

İŞKUR tarafından yapılan saha araştırmasıyla en çok eleman açığı yaşayan sektörler belli oldu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üstü işsiz sayısı 3 milyon 777 bine ulaşırken geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 45 bin oldu. İşsizlikte artış yaşanırken paralel olarak eleman arayan sektörlerde de artış gözlemlendi. İŞKUR, 10 yıl sonra öne çıkması planlanan alanları, yükseköğretim mezunlarına yönelik eleman açığı olan sektörleri tek tek açıkladı.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ELEMAN AÇIĞI

Son verilere göre bilişim sektöründe eleman sorununun her geçen gün arttığı, makineci, kat hizmetleri elemanı, model makineci, satış danışmanı gibi meslekler de eleman sıkıntısı yaşandığı belirtildi. İŞKUR’un 2021 yılı ‘İşgücü Piyasası Araştırması’na göre, geçtiğimiz yıl e-ticaret yapanların oranı bir puan artarken, eleman temininde zorluk çekilen meslekler arasında garsonluk, fırıncılık ve yazılım mühendisliği de yer aldı. İstihdamda bir yıl sonra beklenen artış ise 504 bin kişi oldu.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 5’İNDE AÇIK İŞ BULUNUYOR

İşyerlerinin yüzde 5.1’inde açık iş bulunurken, bilgi ve iletişim sektöründe bu oran çok daha yükseğe çıkıyor. Bilgi ve iletişim sektöründe her iş yerinden 12’sinde, imalat sektöründe ise her 100 iş yerinden 10’unda açık iş bulunuyor. Eleman sıkıntısı yaşanan meslekler, makineci, kat hizmetleri elemanı, model makineci, garson, gazaltı kaynakçısı, bilgisayarlı makine operatörü, satış danışmanı, fırıncı, yazılım mühendisi ve Cnc torna tezgahı operatörü oldu.

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜĞÜN SEBEBİ MESLEKİ BECERİ EKSİKLİĞİ

Eleman temininde güçlük çekilme nedenleri de işletmelere soruldu. Yüzde 86 oranında gerekli mesleki beceri ve niteliğe sahip eleman bulunmaması yanıtı verilirken, bunu yüzde 84.2 ile yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması izledi. Yüzde 71.8 oranında işe başvuru yapılmaması, yüzde 42.6 oranında pandemi, yüzde 38.8 oranında talep edilen ücretin yüksek bulunması, yüzde 23.3 oranında da çalışma ortamı ve koşulların beğenilmemesi nedenleri sıralandı.

PANDEMİ E-TİCARET YAPAN İŞYERLERİ ARTTI

Çalışmaya göre pandemi sürecinde e-ticaret yapan işyerlerinin oranı da arttı. 2019 yılında 20’den fazla istihdamı olan işyerlerinde e-ticaret yapanların oranı yüzde 13 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 15’e çıktı. 2021 yılında ise yüzde 16’ya ulaştı. “Gelecek 10 yılda teknolojik dönüşümün istihdam üzerindeki etkileri” konusunda ise işletmelerin büyük bölümünün fikri yok. Bu soruya işletmelerin yüzde 16’sı istihdamın artacağı, yüzde 12’si istihdamın azalacağı, yüzde 21’i istihdamın değişmeyeceği, yüzde 51’i ise konuyla ilgili fikrinin olmadığı yanıtını verdi.

10 YILDA ÖNE ÇIKACAK SEKTÖRLER

Online eğitim, genetik, yatırım danışmanlığı, yapay zeka, iş zekası, yenilenebilir enerji, dijital pazarlama, nano teknoloji, web tasarım, savunma sanayi, kullanıcı deneyimi, veri analizi, robotik kodlama, elektrikli otomotiv teknolojisi, geri dönüşüm, otomasyon. Yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, muhasebe erkek elemanı, inşaat mühendisi, pazarlama sorumlusu, makine mühendisi, yazılım geliştiricisi, yazılım destek uzmanı, ziraat mühendisi, metalurji ve malzeme mühendisi.