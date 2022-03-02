Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili Meclis Kurulu'nu bilgilendirmesi bekleniyor.

Meclis Başkanvekili Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.

KONUŞMA SÜRELERİ

NTV'nin haberine göre bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi. Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Oturumun kapalı olması için AK Parti önerge verdi. Oylamaya sunulan önerge kabul edildi. Genel Kurul'un üyeler dışında boşaltılmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatıldı.

DEVLET SIRRI KABUL EDİLECEK

Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.

SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

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