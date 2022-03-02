Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'de ulusal bir kanala konuştu. Yerhov, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendilerini de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Rus Büyükelçi "Türkiye'nin önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montrö Sözleşmesi'nin korunmasına ve buna uymasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi söylemem gerekiyor. Montrö ve boğazların kullanılması konusunda Türk yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Hep birlikte bütün çıkarlarımızın, bütün arzularımızın gerçekleşebileceği bir duruma gelinebileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

NATO TEHDİDİ

Rusya'nın milli güvenliğini sağlamak istediğini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Yerhov "Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda bu ülkenin topraklarında konuşlandırılacak modern silahlar milli güvenliğimiz için tehdit oluşturacak" değerlendirmesinde bulundu. Yerhov "ABD ve NATO'ya bölgede gerilimin düşürülmesi için kendi kaygılarımıza dair bildirim yaptık. Teknik önlem alacağımız uyarsında bulunduk. Tekliflerimiz sürekli reddedildi" dedi.

"UKRAYNA'YI NAZİLERDEN ARINDIRIYORUZ"

Ukrayna'nın 2014'te ülkenin doğusundaki Ruslara yönelik savaş başlattığını ve 13 binden fazla sivili öldürdüğünü iddia eden Yerhov "Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması için Rusya operasyon" başlattı yorumunu yaptı.

"UKRAYNA ORDUSU BİLEREK SİVİLLERİN ARASINA YERLEŞİYOR"

Aleksey Yerhov, Ukrayna ordusunun silahları sivil yerleşim alanlarına konuşlandırarak Rusya'nın sivilleri hedef aldığı algısını oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Bu durumu da "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak kamuoyuna sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"SWIFT'SİZ HAYATI ÖĞRENECEĞİZ"

Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımların 1920'lerde de 1960'larda da denendiğini kaydeden Yerhov "Şimdi de Rolls Royce ve Mercedes olmadan, SWIFT kullanmadan partnerlerimize ödemeler gerçekleştirmeyi öğreneceğiz, bunu başaracağız" diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı kınandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. Söz konusu kararın ardından, sonuç ayakta alkışladı.

Almanların silahları Ukrayna'ya ulaştı Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı Rus askerlerine karşı barikat kuran siviller bombaların hedefi oldu. Ukrayna'nın Energodar kentinde 2 sivil saldırı sonucu yaralandı.