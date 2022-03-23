Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal neredeyse 1 ay oldu. Saldırının başladığı tarihten bu yana Ukrayna'nın birçok bölgesi bombalanmış, yüzlerce sivil hayatını kaybederken binlercesi ise yaralanmıştı. Savaşta milyonlarca Ukraynalı komşu ülkelere göç ederek ülkelerini terkederek mülteci konumuna düştü.

Savaş nedeniyle Ukrayna’da günlerce mahsur kalan tır şoförleri, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye’ye tahliye ediliyor. Türkiye’den aldığı ihracat yükünü Ukrayna’ya getirdiğinde savaşın ortasında kalan tır şoförlerinden Yusuf Altınöz, haftalar sonra Türkiye’ye adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Altınöz, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girer girmez toprağı öptü, diz çöküp ellerini açarak dua etti.

'RUS TANKI TIRIMA VURDU'

Savaşın başladığı tarihte Ukrayna'da oldğunu ve güne bomba sesleriyle gözünü açtığını anlatan tır şoförü Altınöz, uçakların, helikopterlerin yanından geçtiğini ve füze atıldığını söyledi. Altınöz, bu esnada kullandığı tırın salsrıldığını ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

'ALLAH KİMSEYİ VATANINDAN ETMESİN'

Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan tır şoförü Altınöz, “Türkiye'ye geldik çok şükür güvendeyiz. Vatanıma kavuştuğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve sevinçliyim. Konuşurken ağlayacak gibi hissediyorum. Allah kimseyi vatanından etmesin. Kapıkule'den yurduma girince hemen tırı kenara çekip toprağı öptüm. Diz üstü çöküp Allah'a şükür ettim. Türkiye'ye geldim Allah'tan başka bir şey istemem artık “dedi.

Ukrayna'daki savaşta haftalarca tırın altında ve ormanlıklarda saklanan tır şoförleri yaşanan korku dolu anları anlattı.

'DEVLETİMİZ GELMEMİZE SEBEP OLDU'

Tır şoförü Altınöz'ün yanında bulunan Ukrayna'da zorlu günleri birlikte geçiren başka bir tır şoförü Yahya Biler de, Ukrayna'da haftalarca süren korku dolu anları anlattı.

Güne bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Biler, sürekli tırın altına veya en yakın ormanlık alana saklandıklarını ifade etti. Günlerce savaşın ortasında kaldıklarını söyleyen Biler, “Daha sonra bir köye sığınıp orada saklanmaya başladık. Başka bir bölgeye giderken bir grup Rus askeri bize doğru siper alıp bizi durdurdu. Hepsi mevzilere geçip nişan aldı. Bizi tırlardan indirip diz çöktürdüler. Biz tekrar geri döndük. Dışişleri Bakanlığımızla görüşmeler sağladık çok şükür konsolosluklar aracılığıyla ülkemize döndük. Çok şükür oradan kurtulduk. Devletimiz ülkemize gelmemize vesile oldu” açıklamasında bulundu.

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