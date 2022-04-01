Türkiye Gazetesi

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İçişleri Bakanlığı, polislerin mesai saatlerinin düzenlenmesine yönelik valiliklere gönderilen yazıda, polislerin yüzde 29,41’inin 12/24, yüzde 15,48’inin 12/36, yüzde 27,34’ünün de 8/24 çalışma sistemiyle mesai yaptığı belirtildi. Polislerin en fazla mesai yaptığı 12/24 çalışma sisteminin moral, motivasyon ve verimliliği düşürdüğü tespit edilen yazıda “12/24’den kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” denildi.

AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret, memur ve emekliye zam müjdesi Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve asgari ücrette ek zamma ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar çıkarılacağını belirten Akbaşoğlu, "Asgari ücrete ikinci zam konusu temmuz ayında ele alınacak" dedi.

3600 ek gösterge için yeni gelişme Asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı meselesinin ardından 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı dün yapılırken, taslak metinler masaya yatırıldı.