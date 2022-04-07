Türkiye Gazetesi

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vasından gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

Suud elçiliğine Kaşıkçı Caddesi’nden gidilecek ABD'nin başkenti Washington DC'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ismi veriliyor.

Fransa, Kaşıkçı cinayetinde gözaltına alınan Suudi vatandaşı serbest bıraktı Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı’nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Fransa'da yakalandı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan 1 şüpheli, Fransa'daki Charles-de-Gaulle Havaalanında yakalandı.