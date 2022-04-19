Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada kapının tahrip olduğu ortaya çıkması üzerine tarihi yapının kalabalık anda zarar gördüğü kapıya yaslanan bariyerlerin de zarar verdiği belirtildi. Yalnızca İmparator ve mahiyeti tarafından kullanılan İmparator kapısı Ayasofya’da iç narteksten ana mekana geçişi sağlıyor. Ayasofya’nın en büyük kapısı olan İmparatorluk kapısı, 7 metre yüksekliğinde ve bronz çerçeveye sahip. Doğu Roma kaynaklarında Nuh’un Gemisi’nin tahtalarından yapılmış olduğunu söylenen kapı meşe ağacından yapıldı.

SANAT TARİHİ DERNEĞİ’NİN AÇIKLAMASI

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi ‘İmparatorluk Kapısının’ bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef. Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirttip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim. Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi. Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisinden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması İçin ayrı ayrı şikayetçi olacağız. Saygılarımızla. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu”

İBB’DEN AYASOFYA TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Ayasofya’nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesinin çok acı olduğunu belirtti ve bu tahribatı yapan kişi veya kişilerin kamera kayıtları ile tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Polat, “1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır.

Selçuk Bayraktar'dan Ayasofya paylaşımı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya Cami paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.