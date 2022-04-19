Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirilirken Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'de, İsrailli bazı radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin hamlesi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı’nda yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerle ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüşeceğini ve kırmızı çizgimize saygı gösterin" uyarısında bulunacağını açıkladı.

Erdoğan, kanser hastası Halime teyzeyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kanser tedavisi gören Halime Özdemir ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun önemli ülkesiyiz Büyükelçilere iftarda konuşan Cumhurbaşkanı, “Dünya 5’ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız BM Güvenlik Konseyi’nde reform ihtiyacının önemi anlaşıldı” dedi; Rusya-Ukrayna savaşına değindi: Son gelişmeler NATO ittifakı içinde Türkiye’nin vazgeçilemez olduğunu gösterdi.