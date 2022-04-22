Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Şu an görmüyor olmamız, gelecekte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi. Mandal şunları söyledi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu olarak toplandık. TÜBİTAK olarak biz bu işin koordinasyonundayız. Çalışmaları sadece TÜBİTAK değil, tüm Türkiye yapıyor. Var olan müsilaj sürecinde yaşadığımız olumsuz deneyimi gelecekte yaşamamak ya da en aza indirmek, önlem almak noktasında bizim geliştirmiş olduğumuz 30 hedefimiz çerçevesinde 7 ana başlıkta çözümler vardı. Bunları odaklarını bakanımıza sunduk. Şu an görmüyor olmamız, gelecekte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hala tedbirlerin elde olması gerekiyor. Bilim ve teknoloji temelli çalışmalar bunun en önemli anahtarı.

Marmara'da müsilaj var mı? Bakan Kurum açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj probleminin olmadığını dile getirdi.