Türkiye Gazetesi

CHP lideri Devlet Bahçeli, partisini takip eden gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 dakikalık son grup toplantısına ilişkin, “Kılıçdaroğlu siyasi hayata girdiği zaman meşhur Gandi’ye benzetir bir üslupla yumuşak güç diye tabir edilen, onunla başladı. Onu yaparken de hitabeti de güzeldir. Eğer 3 cümleyi tekrar tekrar aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi 3 defa tekrarlar mesela bir cümle olarak. Bu bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok. Özellikle de bahsettiğiniz 12 dakikayı bulan konuşması sırasında çok sert üsluplar kullanmış durumdadır. Bu tarihe kayıt düşen üsluplardır. Tavsiyem, Türkiye gergindir; Türkiye şiddete karşı muhataptır. Ekonomik yönden önemli sıkıntıları vardır. Uzun yıllar terörle karşı karşıya kalmıştır. Birçok çevrede sıcak savaşlar ve onların çatışmaları bulunuyor. Böyle bir ortam içinde Türkiye’nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var. Böyle bir ortamı germeye de kimsenin hakkı olmaması lazımdır. Sert konuşmak mümkündür ama o sertliğin içerisinde tahrik edici şiddeti körükleyici hakaret içerikli ifadelerden kaçınmak lazımdır” dedi.

"HELALLEŞMEYİ KAVGALAŞMAYA ÇEVİRMENİN ANLAMI YOK"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürekli gündemde tutulduğu dönemde anlamı olmayan bir konuşma olduğunu belirten Bahçeli, “Son konuşma bu altı grubun bir araya gelişi önümüzdeki dönemle ilgili cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürekli gündemde tutulduğu bir ortamda çok anlamı olmayan bir konuşma olmuştur. Böyle bir sürece girdiği zaman yumuşatıcı bir iklimi vardır. Mesela bunlardan bir tanesi değerleşme kavramı. Bu çok önemli bir kavramdır. Manevi değeri yüklü olan bir kavramdır. Helalleşmek de o kadar kolay olmaz, olursa da kardeşlik doğar helalleşmeden.

Şimdi helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye’de helalleşme ile başlayan kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Yola devam ederken de kim varsa çıksın önümden çekilsin, çekilmezse şöyle böyle olsun diyor. O zaman dinleyenler bu tür cümlelerde adres ararlar ‘acaba kime, niye söylendi’. Bu adresi içerde mi arar bulurlar yoksa dışarıda mı bulurlar? İçeride bulurlarsa çok farklı sonuçlar doğar parti açısından. Dışarıda bulurlarsa onu yönlendiren merkezlerin tahribi, tahriki söz konusu oluyor gözükür. O sebepten dolayı bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyırıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU BÖYLE BİR KAVGADA KAYBEDER"

Bahçeli, “Kavga geçmişte yapılmıştır. Nelerin yapıldığını yaşayanlardanız. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Önemli sıkıntılar olmuştur, önemli aile dağılımları olmuştur, yuvalar yıkılmıştır. Mağduriyetler, mahkûmiyetler, şehitler olmuştur. Hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Böyle bir süreçten gelen ve hala kavganın nerede bittiğine dair kanaatleri tam oluşmamış olan insanlar, kalkıp bazı konularda çok dikkatli olması lazım. Böyle bir konuda Halk TV de dikkatli olsun. 6-7 Mayıs olaylarında 3 devrimcinin idam edilişini sürekli körükleyerek ortamı kızıştırmanın, geçmişte kavganın tahrik edici ifadeler kullanmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var” ifadelerini kullandı.

"KAVGAYA HEVESLENMESİNLER"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki konuşmasının Cumhurbaşkanı adaylık konuşması olarak değerlendirildiğinin söylenmesi sorusuna da, ”Kavga ile adaylık olmaz. Bunlar toplumun belli kesimlerinde çok vardır. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye’yi götürür. Kavga ile adaylığa heveslenmemelerinde yarar var” cevabını verdi.

"6’DAN EVVEL 5’İ DÜŞÜNÜN"

Bahçeli 6’lı masanın geleceğinin sorulması üzerine “6’dan evvel 5’i düşünün. 5 birbirine benziyor mu? Bir araya geldiğinde yumruktan başka bir şey olmuyor. Yumruğun da adını Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Buna dikkat etmek lazım” diye konuştu.

"6 KİŞİ İLE BİR YERE VARILAMAYACAK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçime kendi girme kararına da “Dağılma değil çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5’ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 diye bir şey kalmaz” yorumunda bulundu.

"KAVALA’YA BAKIŞTA FARKLILIKLAR VAR"

Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Osman Kavala ve Gezi Davası kararıyla ilgili ‘ya istiklal ya hürriyet’ açıklamasını yaptığının anımsatılması üzerine “Kavala’ya bakışta farklılıklar var Türkiye’de. O bakışta yanlış bir bakış. Türkiye’de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs’tan itibaren gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor” dedi.

"KAVALA TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDECEK ZEKÂDA DEĞİLDİR’"

Bahçeli, Osman Kavala’ya muhalefetin sahip çıkması sorusu üzerine de “Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir” şeklinde cevap verdi.

"TÜRKİYE FELAKETE GİDER"

Gezi olaylarını yeniden canlandırmak isteyenlerin heveslenmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz.” ifadelerini kullanması üzerine MHP Lideri Bahçeli’ye yöneltilen “Tehlikeyi o kadar yakın mı görüyorsunuz” sorusuna ise “Evet, kavgayı körüklerseniz çok yakındır” dedi.

"TENCERE KAPAKLA SOSYAL DEMOKRASİ DEĞİŞMEZ İKTİDAR OLURDU"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesik diye gittiği evin elektriğinin kesik olmadığının ortaya çıktığı konusunun anımsatılması üzerine de, “Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kapak tencereyi birbirine çaldılar. O kadar tencere kapak vuranlar, tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu” yorumunda bulundu.