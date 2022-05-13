AYRINTILAR GELİYOR...
Resmi Gazete'de yayımlandı: Konutla Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseldi
13.05.2022 - 01:00 | Son Güncelleme: 13.05.2022 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. En az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancılara da Türkiye vatandaşlığı verilecek
Etiketler : vatandaşlık,türkiye,konut,
859638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/859638.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER