Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır konuşulan Marmara depremi, için söylemler bitmiyor ancak bilinen bir gerçek varsa o da beklenen Marmara depreminin büyük yıkıma ve kötü sonuçlara nede olacağıdır. Uzmanlar deprem konusunda uyarıyor ancak Marmara için özellikle uyarılar yapılıyor çünkü fay hattında biriken enerjinin gün geçtikçe daha da şiddetliği ve bu enerjinin patlamasıyla büyük bir deprem olacağı öngörülüyor.

Ne zaman olacağı konusunda uzmanlar tarih vermiyor ancak gün geçtikçe deprem daha da yaklaşıyor bu durumda önlem alınması ve depreme hazırlıklı olunması ise depremin yıkıcı şiddetinden az da olsa koruyacaktır. AFAD ise Marmara Depremi için hareket geçti ve tatbikat hazırlığı için 3 bin çadırı taşıyan araçlar konvoy halinde İstanbul'a giriş yaptı.

3 BİN ÇADIR VATANDAŞLARIN KULLANIMINA HAZIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem için tatbikat hazırlığı yapacak. 3 bin çadırın vatandaşların kullanımına hazır hale getirileceği tatbikatta verilecek hizmetler de burada bire bir canlandırılacak.

AFAD tarafından 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı"nda görev alacak araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yaptı. AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tahliye yerleştirme ve planlama grubunun Kağıthane merkezli uygulamalar gerçekleştireceğini söyledi.

KAPSAMLI TATBİKAT

Aysu, "Kağıthane merkezindeki 3 toplanma alanında vatandaşlarımızın toplanması, daha sonra transfer alanlarına nakledilmesi, kara, hava ve deniz yoluyla ayrılacaklara işlemlerle ilgili hem masa başı hem de saha uygulamaları gerçekleştireceğiz." dedi.

4 BİN PERSONEL VE 73 ARAÇLIK KONVOY

Yaklaşık 3 bin çadırın vatandaşların kullanımı için hazır hale getirileceğini kaydeden Aysu, şunları kaydetti:

"Verilecek hizmetler de burada canlandırılıyor olacak. Burada İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında yapmış olduğumuz Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki uygulamaları ve koordinasyonun güçlendirilmesini burada test edeceğiz. 13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak. İlk defa İlçe Afet Yönetim Merkezi de faaliyetlerde kullanılıyor olacak.

73 araçlık konvoy hem 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden bu sabah İstanbul'a giriş yaptı. Koordinasyonda kullanılacak mobil haberleşme araçları ve barınmada kullanılacak yaklaşık 3 bin çadırı taşıyan konvoy İstanbul'a giriş yapmış oldu.”

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